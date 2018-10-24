جامعة الإسكندرية: البدء في تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بنظام التعليم المدمج



كما استعرض الدكتور سامح نخله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية بعض أعمال المركز للوقوف على الوضع الحالى والوضع المستقبلى بهدف دعم كليات الجامعة فى أعمال القياس والتقويم وتعميم التصحيح الإلكتروني على كل كليات ومعاهد الجامعة.



كما أوصى بتعيين منسق داخلى للمقرر بكل كلية على أن يكون الامتحان موحد لجميع طلاب الجامعة الكترونيًا ويطبق على طلبة كلية الحقوق الجدد تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع تشكيل لجنة مركزية لمتابعة البرنامج والتنسيق العام.