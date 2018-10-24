جامعة الإسكندرية: البدء في تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بنظام التعليم المدمج
الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:30 صدينا حسن- محمد رجب
وافق مجلس التعليم والطلاب جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة صباح اليوم على البدء فى تدريس مادة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد بنظام التعليم المدمج ابتداءً من العام الجامعي الحالي 2018-2019 لمن لم يسبق له دراسة مادة حقوق الإنسان.
كما أوصى بتعيين منسق داخلى للمقرر بكل كلية على أن يكون الامتحان موحد لجميع طلاب الجامعة الكترونيًا ويطبق على طلبة كلية الحقوق الجدد تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع تشكيل لجنة مركزية لمتابعة البرنامج والتنسيق العام.
كما استعرض الدكتور سامح نخله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية بعض أعمال المركز للوقوف على الوضع الحالى والوضع المستقبلى بهدف دعم كليات الجامعة فى أعمال القياس والتقويم وتعميم التصحيح الإلكتروني على كل كليات ومعاهد الجامعة.
كما أوصى بتعيين منسق داخلى للمقرر بكل كلية على أن يكون الامتحان موحد لجميع طلاب الجامعة الكترونيًا ويطبق على طلبة كلية الحقوق الجدد تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات مع تشكيل لجنة مركزية لمتابعة البرنامج والتنسيق العام.
كما استعرض الدكتور سامح نخله مدير مركز القياس والتقويم بجامعة الإسكندرية بعض أعمال المركز للوقوف على الوضع الحالى والوضع المستقبلى بهدف دعم كليات الجامعة فى أعمال القياس والتقويم وتعميم التصحيح الإلكتروني على كل كليات ومعاهد الجامعة.
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