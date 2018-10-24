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الخارجية الأمريكية: واشنطن تبحث قضايا التعاون المشترك مع طاجيكستان

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:28 ص
الخارجية الأمريكية: واشنطن تبحث قضايا التعاون المشترك مع طاجيكستان
الخارجية الأمريكية - أرشيفية
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وكالات
 

بحثت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون جنوب ووسط آسيا، إميليا بوما، مع كبار المسؤولين في طاجيكستان مجموعة واسعة من القضايا الرئيسية لتنمية التعاون التجاري والاقتصادي والحوار السياسي والأمن والعلاقات الإنسانية.

 

وقالت بوما، خلال الزيارة السنوية بشأن المشاورات السياسية بين طاجيكستان والولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأربعاء 24 أكتوبر الجاري: "بحثنا قضية توفير المساعدة التقنية العسكرية الأمريكية لطاجيكستان، وتبادل وتدريب موظفي الأجهزة الأمنية في الولايات المتحدة".

 

وأشارت بوما إلى أنه تم إنشاء لجنة خبراء، تتألف من الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في دوشنبه، وممثلي وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية لدراسة احتياجات طاجيكستان بأنواع المساعدة التقنية العسكرية، مؤكدة أنه سيتم تنظيم اجتماعات فنية للخبراء.

 

واختتمت بوما: "الولايات المتحدة قدمت العام الماضي إلى طاجيكستان مساعدات عسكرية تقنية بقيمة 33 مليون دولار، وستزيد هذه المساعدات في المستقبل".

 

وتساعد الولايات المتحدة الأمريكية طاجيكستان في العديد من المجالات خاصة العسكرية والطاقة وتأمين الحدود مع أفغانستان.

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