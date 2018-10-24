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العثور على أوكار لداعش بداخلها أسلحة ومتفجرات فى الأنبار

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
العثور على أوكار لداعش بداخلها أسلحة ومتفجرات فى الأنبار
القوات العراقية
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وكالات
 

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، العثور على أوكار لتنظيم داعش الإرهابى بداخلها أسلحة ومتفجرات فى مدينة القائم بمحافظة الأنبار.

 

وقالت المديرية فى بيان- حسبما أفادت قناة (الإخبارية) العراقية- أن " مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 8 تمكنت من الوصول إلى 4 مقرات للإرهابيين فى صحراء عكلة البو شهاب فى القائم بالانبار، ومداهمتها وضبط بداخلها ارقام غير قانونية للعجلات، وملف يضم العديد من أرقام خطوط الاتصال".

 

وأضاف البيان " تمكننا أيضا من الوصول إلى مخبأ لتخزين العتاد فى منطقة (الجزيرة- البو عبيد) فى القائم بالأنبار، وضبط بداخله 5 بنادق وهاون عيار ١٢٠ ملم كامل، بالإضافة إلى هاون عيار ٦٠ملم وناظور نهارى كبير وسبطانة عيار ١٤، ٥ وهى من مخلفات داعش الإرهابى".

 

المزيد عن: داعش القوات العراقية العراق الأنبار أسلحة ومتفجرات
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