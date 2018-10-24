العثور على أوكار لداعش بداخلها أسلحة ومتفجرات فى الأنبار
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية،
اليوم الأربعاء، العثور على أوكار لتنظيم داعش الإرهابى بداخلها أسلحة ومتفجرات فى
مدينة القائم بمحافظة الأنبار.
وقالت المديرية فى بيان- حسبما أفادت قناة
(الإخبارية) العراقية- أن " مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية فى الفرقة 8 تمكنت
من الوصول إلى 4 مقرات للإرهابيين فى صحراء عكلة البو شهاب فى القائم بالانبار، ومداهمتها
وضبط بداخلها ارقام غير قانونية للعجلات، وملف يضم العديد من أرقام خطوط الاتصال".
وأضاف البيان " تمكننا أيضا من الوصول
إلى مخبأ لتخزين العتاد فى منطقة (الجزيرة- البو عبيد) فى القائم بالأنبار، وضبط بداخله
5 بنادق وهاون عيار ١٢٠ ملم كامل، بالإضافة إلى هاون عيار ٦٠ملم وناظور نهارى كبير
وسبطانة عيار ١٤، ٥ وهى من مخلفات داعش الإرهابى".