هشام صالح: جمعت منتخب الصالات من العلاقات العامة

أكد هشام صالح المدير الفني لمنتخب الشباب لكرة الصالات أن اتحاد الكرة يجب أن يبحث عن راع لإنشاء دوري كرة الصالات في مصر.





وأوضح هشام صالح مدرب المنتخب الحاصل على برونزية أولمبياد الشباب الأرجنتين في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" أنه جمع اللاعبين من خلال العلاقات العامة باتحاد الكرة لأنه لا يوجد دوري لكرة الصالات.





وأشار إلى أن ما حققه هؤلاء الشباب سيظل محفورًا في التاريخ بعد العودة الرائعة أمام الأرجنتين في نهائي الأولمبياد.







