مقتل 4 عمال نفط فى هجوم مسلح بباكستان

أكد مسئولون باكستانيون، اليوم الأربعاء، أن أربعة من موظفى شركة للتنقيب عن النفط والغاز خطفوا وقتلوا بالرصاص فى ولاية وزيرستان المضطربة قرب الحدود مع أفغانستان.

وذكرت صحيفة (ذا تربيون اكسبريس) الباكستانية أن العمال كانوا قد اختطفوا وهم فى طريقهم إلى حقل النفط، وفقا لما ذكره نائب مفوض وزيرستان الشمالية.

وأضاف أن قوات الأمن بدأت عملية البحث عنهم، لكن قبل أن يتمكنوا من العثور عليهم كانت العناصر المسلحة قد قتلتهم.

ووقع الحادث شمال ولاية وزيرستان حيث يخوض الجيش الباكستانى حربا ضد مقاتلى حركة طالبان وتنظيم القاعدة منذ أكثر من عشر سنوات.