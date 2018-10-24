تعرفي على فوائد الزنجبيل للجسم

الزنجبيل، يعدُّ من الأعشاب الأكثر استخدامًا في الرجيم اليومي، لغرض خسارة الوزن وإذابة الشحوم، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف الغذائيَّة، ومن فوائده للجسم والرجيم ما يلي:-





يُفيد بعض الدراسات بأنَّ تناول الزنجبيل يُساهم في خسارة نحو 20% من الدهون.





كما ثبت أنَّ للزنجبيل دورًا فعَّالًا في الرجيم، بُغية التنحيف وخسارة الوزن، عن طريق تشجيع عمليَّات الأيض، وتعزيز عمليَّة إحراق الدهون في الجسم.





الزنجبيل الأخضر الطازج المغلي مع القرفة، خليط يحتوي على مواد فعَّالة مُعزِّزة عمليَّة الأيض وإحراق الدهون.





ويُمكن شرب مغلي الزنجبيل المطحون، بعد تصفيته، وإضافة عصير الليمون الحامض إليه، أو شرب منقوع الزنجبيل الأخضر، ولكن مع الانتباه إلى الكمية المتناولة بحيث لا تزيد عن كوبٍ، يوميًّا.





المقادير : ملعقتان من القرفة المطحونة وكوب من الماء وملعقة من الزنجبيل المطحون وحبَّة من الليمون الحامض والقليل من العسل.

طريقة التحضير: تُخلط القرفة المطحونة في ركوة حاوية الماء، على نار مُتوسِّطة، وذلك حتى يغلي الماء.





ثمَّ، يُضاف الزنجبيل المطحون، مع التقليب المستمر. ويُسكب الخليط في الكوب، مع إمكانيَّة تحليته بالعسل والليمون.





ويُفضَّل تناول هذا المشروب، في الصباح الباكر أو المساء، إذ إنَّ نتائجه فعَّالة في إحراق الدهون.





3 نصائح عن الزنجبيل في الرجيم

1. يُشرب مشروب الزنجبيل الجاف، قبل كلِّ وجبة رئيسة، بنصف ساعة.

2. يُستخدم الزنجبيل، كتابل يُضاف إلى الوجبات الرئيسة.

3. يُمكن إضافة الزنجبيل إلى السلطات.





القيمة الغذائية للزنجبيل