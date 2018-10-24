اليمن تطالب مجلس الأمن بإنهاء الانقلاب الحوثي

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى ضرورة إرسال رسائل واضحة لميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية، تؤكد على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتاً تجاه الجرائم والانتهاكات والمعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وأن عليهم أن يختاروا إما السلام المستدام والحقيقي أو مواجهة أبناء شعبنا اليمني والمجتمع الدولي من خلفهم".

وطالب بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المستشار مروان علي نعمان، في الجلسة المفتوحة، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية، "مجلس الأمن، أن يحافظ على دوره كهيئة معنية بصون السلم والأمن الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته التي اتخذها، حتى يصبح لهذا المجلس المصداقية في معالجة كل ما من شأنه الإضرار بالسلم والأمن الدوليين".

وقال "ظل هذا المجلس الموقر حاضراً في كل مراحل العملية السياسية في اليمن، منذ العام 2011، وقطعنا سوياً أشواطاً لا يمكن الاستهانة بها في سبيل وضع حد للأزمة اليمنية، التي تفتك بأبناء شعبنا، وذلك وفقاً للمرجعيات التي تم الاتفاق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216".

وأضاف نعمان "تكمن أولوية عمل مجلس الأمن في تحقيق وصون السلم والأمن الدوليين، ولن يأتي ذلك إلا من خلال احترام المعايير والقرارات الأممية والقوانين الدولية، وليس من خلال واقع يحاول البعض فرضه على الشعب اليمني"، كما يجب على مجلس الأمن أن يحافظ على دوره كهيئة معنية بصون السلم والأمن الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته التي اتخذها حتى يصبح لهذا المجلس المصداقية في معالجة كل ما من شأنه الإضرار بالسلم والأمن الدوليين.