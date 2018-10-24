ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

اليمن تطالب مجلس الأمن بإنهاء الانقلاب الحوثي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:48 ص
اليمن تطالب مجلس الأمن بإنهاء الانقلاب الحوثي
المستشار مروان علي نعمان
طباعة
وكالات
 

دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى ضرورة إرسال رسائل واضحة لميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية، تؤكد على أن المجتمع الدولي لا يمكن أن يظل صامتاً تجاه الجرائم والانتهاكات والمعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وأن عليهم أن يختاروا إما السلام المستدام والحقيقي أو مواجهة أبناء شعبنا اليمني والمجتمع الدولي من خلفهم".

 

وطالب بيان الجمهورية اليمنية الذي ألقاه نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المستشار مروان علي نعمان، في الجلسة المفتوحة، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية، "مجلس الأمن، أن يحافظ على دوره كهيئة معنية بصون السلم والأمن الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته التي اتخذها، حتى يصبح لهذا المجلس المصداقية في معالجة كل ما من شأنه الإضرار بالسلم والأمن الدوليين".

 

وقال "ظل هذا المجلس الموقر حاضراً في كل مراحل العملية السياسية في اليمن، منذ العام 2011، وقطعنا سوياً أشواطاً لا يمكن الاستهانة بها في سبيل وضع حد للأزمة اليمنية، التي تفتك بأبناء شعبنا، وذلك وفقاً للمرجعيات التي تم الاتفاق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار 2216".

 

وأضاف نعمان "تكمن أولوية عمل مجلس الأمن في تحقيق وصون السلم والأمن الدوليين، ولن يأتي ذلك إلا من خلال احترام المعايير والقرارات الأممية والقوانين الدولية، وليس من خلال واقع يحاول البعض فرضه على الشعب اليمني"، كما يجب على مجلس الأمن أن يحافظ على دوره كهيئة معنية بصون السلم والأمن الدوليين والعمل على تنفيذ قراراته التي اتخذها حتى يصبح لهذا المجلس المصداقية في معالجة كل ما من شأنه الإضرار بالسلم والأمن الدوليين.

المزيد عن: مجلس الأمن اليمن الانقلاب الحوثي الأمم المتحدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج - بلجيكا
-
x
18:55
-
موناكو - فرنسا
بي إس في آيندهوفن - هولندا
-
x
18:55
-
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
-
x
21:00
-
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
برشلونة - أسبانيا
-
x
21:00
-
انتر ميلان - إيطاليا
ليفربول - إنجلترا
-
x
21:00
-
سرفينا زفيزدا - صربيا
باريس سان جيرمان - فرنسا
-
x
21:00
-
نابولي - إيطاليا
لوكوموتيف موسكو - روسيا
-
x
21:00
-
بورتو - البرتغال
جالطة سراي - تركيا
-
x
21:00
-
شالكه 04 - ألمانيا
دوري أبطال آسيا 2018
سوون سامسونج بلووينغز - كوريا الجنوبية
-
x
12:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
كأس مصر
مصر المقاصة
-
x
18:00
-
وادي دجلة
طلائع الجيش
-
x
20:30
-
حرس الحدود
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
18:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الرجاء الرياضي - المغرب
-
x
21:00
-
إنييمبا - نيجيريا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/24/2018 10:20:28 AM