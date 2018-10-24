مرتجي: 3 انتصارات للأهلي في شهر.. لا بديل عن جماهيرنا أمام الترجي

ناشد خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المسؤولين لتقديم التسهيلات من أجل الحضور الجماهيري في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي يوم 2 نوفمبر المقبل.









وقال خالد مرتجي في تصريحات لبرنامج "ستوديو 93.7" على أون سبورت إف إم: "مباراة وفاق سطيف والأجواء كانت صعبة جدا ولكن كل ما يهمنا هو التأهل للمباراة النهائية"









وأضاف مرتجي: "كنت حاضرا مع بعثة الأهلي عام 2005 أمام اتحاد العاصمة في دوري أبطال إفريقيا وعشت الأجواء نفسها لذلك فأنا أعرفها جيدا.. يجب أن نلتمس العذر للاعبين بعد اللعب في هذه الأجواء".









وتابع: "النادي الأهلي في شهر الانتصارات حقق 3 انتصارات، رعاية بريزينتيشن وأمبرو ثم التأهل للنهائي"









وعن النهائي المرتقب أمام الترجي قال مرتجي: "أناشد أن يكون الملعب ملء بالجماهير لأن الأهلي يحتاج إلى جماهيره خاصة أن مباراة العودة ستكون في رادس.. أتمنى أن يكون هناك تساهيل لهذا الأمر وحزم أيضا، وأثق في أن جماهيرنا على قدر المسؤولية.. أناشد كل المسؤولين بداية من وزير الرياضة والأمن لمساعدة النادي الأهلي في لعب مباراته بحضور جماهيري كبير قبل لقاء الإياب كي يتمكن من الفوز بالبطولة والتأهل إلى مونديال الأندية في الإمارات".







