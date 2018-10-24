الأهلي في رادس.. لقبان وريمونتادا وخروج غير شرعي (تقرير)

نجح نادي الأهلي في الصعود لمواجهة الترجي التونسي في مباراة النهائية لدوري رابطة دوري أبطال إفريقيا.









وتأهل الأهلي، إلى المباراة النهائية عبر بوابة وفاق سطيف الجزائري، بعد التغلب عليه بنتيجة 3_2 بمجموع اللقائين ذهابًا وإيابًا بنصف نهائي البطولة.









ويرصد "الفجر الرياضي" بالأرقام ماذا يفعل الأهلي أمام الفرق التونسية برادس من خلال التقرير الآتي:





بداية الرحلة تتويج





التقى الأهلى، نظيره الصفاقسي التونسي في بداية مشواره مع الفرق التونسية على ملعب رادس، ضمن منافسات دور نهائى دورى أبطال إفريقيا عام 2006.





وشهد ملعب رادس، تتويج تاريخي للأهلى باللقب الإفريقى بعد الفوز بالهدف الشهير الذي أحرزه محمد أبو تريكة فى الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بعد انتهاء مباراة الذهاب بهدف لكل فريق بالقاهرة.





الترجي يفوز





خاض الأهلي مواجهة ثانية أمام الفرق التونسية برادس ولكن هذه المرة أمام الترجي التونسي، حينما تلقى هزيمة بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا 2007.





خروج غير شرعي للأهلي





عاد الأهلي مجددًا للعب أمام الترجي التونسي، في رادس وتحديدًا في إياب دور نصف نهائي عام 2010.





وتلقى الأهلي، هزيمة بهدف أحرزه مايكل إينرامو لاعب الترجى باليد، وسط تغاضي واضح من لامبيتي حكم اللقاء الموقوف مدى الحياة، ليخرج الأهلي بطريقة غير شرعية بعد انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.





هزيمة جديدة





تلقى الأهلى الهزيمة الثالثة على التوالى بملعب رادس أمام الترجى أيضًا بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، لدوري أبطال إفريقيا عام 2011.





لقب جديد





جدد الأهلى مواجهاته أمام الترجي التونسي على ملعب رادس، وهذه المرة ضمن منافسات نهائى البطولة الإفريقية عام 2012.





وأحرز الأهلى لقب جديد للمرة الثانية فى تاريخه الإفريقى من قلب العاصمة التونسية بعد أن تمكن من تحقيق الفوز بهدفين مقابل هدف، سجلهما محمد ناجى جدو، ووليد سليمان.





إزاحة الترجي من الكونفيدرالية





تمكن الأهلى من تكرار الفوز على الترجى عام 2015 فى ملعب رادس، بهدف نظيف سجله الغاني جون أنتوي، بالدقائق الأولى ضمن منافسات الدور التمهيدى ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليزيح أبناء سويقة خارج البطولة.





ركلات الترجيح تنصف الأهلي





واجه الأهلي منافسًا جديدًا من تونس، على ملعب رادس وهذه المرة أمام الإفريقي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة الكونفيدرالية.





وتلقى الأهلي، هزيمة بنتيجة 2_1، وهي نفس نتيجة الذهاب بالقاهرة، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي أنصفت المارد الأحمر وتمكن الأهلى من التأهل لدور الثمانية من البطولة.





ريمونتادا تاريخية





تجدد اللقاء بين الأهلي والترجي التونسي، بملعب رادس وكانت تلك المرة فى إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا خلال عام 2017.





وتلقى الأهلى، هدف في رادس ليعلن اقترابه من الخروج الإفريقي عقب انتهاء مواجهة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ليحول الأهلي مسار النتيجة في الشوط الثاني، للفوز بهدفين لهدف بريمونتادا تاريخية، يعود الفضل فيها إلى الثنائي علي معلول و جونيور أجايي.





ترسيخ العقدة





نجح الأهلي، في تسجيل نفسه كعقدة مرسخة للفرق التونسية على ملعب رادس وتحديدًا الترجي، بعد أن واصل انتصاراته.





كانت هذه المرة للنسخة الحالية بعد أن قاد المغربي وليد أزارو، المارد الأحمر للفوز بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، ليصعد بفريقه إلى صدارة المجموعة.



