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تسريب لقطات جديدة لـ دي كابريو وبراد بت من تصوير فيلم Once Upon A Time In Hollywood (صور)

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 08:24 ص
تسريب لقطات جديدة لـ دي كابريو وبراد بت من تصوير فيلم Once Upon A Time In Hollywood (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

تداول مجموعة من رواد مواقع التواصل صور انتشرت للنجم ليوناردو دي كابريو والنجم براد بت ظهرا بها بموقع تصوير فيلمهما الجديد Once Upon A Time In Hollywood الذي يخرجه المخرج كوينتن ترانتينو.

ويعتبر فيلم Once Upon A Time In Hollywood آخر أفلام المخرج الكبير، الذي أعلن انه سيعتزل بعد هذا الفيلم ويتوقف عن العمل نهائيا بمجال السينما.

وجمع ترانتينو بفيلمه الأخير كوكبة من النجوم بجانب بت هم ال باتشينو وليوناردو دي كابريو وداكوتا فانينج.

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