هيفاء وهبي تحيي حفلا غنائيًا بالإسكندرية في هذا الموعد





تحيي المطربة اللبنانية هيفاء وهبي، حفلًا غنائيًا بمدينة الإسكندرية في 20 ديسمبر المقبل.





ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا ضخمًا من قبل جمهورها ومحبيها.





ومن المقرر أن تقدم هيفاء خلال الحفل مجموعة من أغاني ألبومها الأخير من بينها: "حوا"، "مش قادرة استني"، وغيرها من أغانيها الشهيرة في مقدمته "يا حياة قلبي".