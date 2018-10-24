الأهلي يسعى لتكرار إنجاز 2012 أمام الترجي

حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقعده بالدور النهائي من بطولة دوري الأبطال بعدما تخطى عقبة وفاق سطيف الجزائري في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بنتيجة 3-2.

ليضرب النادي الأهلي موعدًا في نهائي البطولة مع الترجي الرياضي التونسي والذي بدوره نجح في تخطي عقبة أول أغسطس الأنجولي.

وهي المناسبة الثانية التي يلتقي فيها الأهلي “ملك إفريقيا” في نهائي دوري الأبطال أمام الترجي “شيخ الأندية التونسية”.

وكانت المناسبة الأولى التي التقى خلالها الفريقين في نهائي دوري الأبطال قبل 6 أعوام وتحديدًا في نهائي نسخة 2012.

أقيم لقاء الذهاب على استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية. وانتهى بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1، سجل هدف الأهلي السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، بينما نجح الأهلي في تحقيق الفوز بمباراة الإياب في ملعب رادس بنتيجة 2-1، سجل ثنائية الأهلي محمد ناجي جدو، مهاجم الأهلي السابق، ووليد سليمان.