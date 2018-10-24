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ماذا قال رئيس وزراء الهند عن عبير نعمة بعد أدائها نشيد "Vaishnav Jan To" بالغواجاراتية ؟

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:29 ص
ماذا قال رئيس وزراء الهند عن عبير نعمة بعد أدائها نشيد Vaishnav Jan To بالغواجاراتية ؟
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وكالات
 


أشاد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بغناء الفنانة اللبنانية، عبير نعمة، بعدما أدت نشيد "Vaishnav Jan To" باللغة الغواجاراتية.

وقال مودي عبر تغريدة على موقع تويتر، إن أداء الفنانة اللبنانية كان "جميلا ومؤثرا"، للنشيد الذي كان يعتمده المهاتما غاندي في صلواته، الشخصية التاريخية الأكثر شعبية في البلاد.

وورد في تغريدة رئيس وزراء الهند: "احتفل لبنان بالذكرى المئة والخمسين لولادة المهاتما غاندي، بتكريم جميل ومؤثر للفنانة، عبير نعمة، التي غنت رسالة عالمية وأبدية للحب والرحمة والأخوة".

وغنت نعمة النشيد الشهير خلال مشاركتها الفنية في الاحتفال الوطني الذي تقيمه حكومة الهند، تكريما للذكرى الـ 150 لولادة المهاتما غاندي.


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