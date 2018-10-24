مجدي عبد الغني: توقعت فوز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

صرح مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بأنه توقع فوز الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب إجراء القرعة.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: "الملعب كان من الترتان وكنت متخوف من آداء اللاعبين ولكنهم تعودوا عليه وقدموا آداء طيبا وتوقعت فوزه بالبطولة على حساب تويتر الخاص بي عقب إجراء القرعة".

واختتم تصريحاته قائلاً: " أفريقيا في منتهى الصعوبة بسبب الحكام ومن حسن حظ الأهلي أن يدير بعض الحكام الجيدين مبارياته في البطولة".