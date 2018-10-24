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كارتيرون: الأهلي حقق هدفه بالتأهل للنهائي الإفريقي

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:21 ص
كارتيرون: الأهلي حقق هدفه بالتأهل للنهائي الإفريقي
كارتيرون
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أحمد جمال وعلي نبوي
 

أعرب باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي وفاق سطيف في نصف نهائي البطولة 3-2 بمجموع اللقاءين، كما وجه التهنئة لرشيد الطاوسي، المدير الفني للفريق الجزائري، على نجاحه في الصعود بفريقه إلى دور نصف النهائي رغم أنه كان متذيلًا مجموعته.

 

وأضاف المدير الفني، أن الأهلي خرج بالهدف الأهم وهو التأهل للمرة الثانية على التوالي وهذا في حد ذاته يعد أمرًا رائعًا، بعد فوز الفريق بآخر لقب عام 2013.

 

وأشار المدير الفني، إلى أن الفريق وقع في نفس الخطأ السابق وهو عدم ترجمة الفرص التي أتيحت له خلال اللقائين، وأن الأهلي كان بإمكانه أن يطوي صفحة مباراة نصف النهائي من لقاء الذهاب في القاهرة.

 

وشدد كارتيرون، على أن هناك أخطاءً سوف يتحدث عنها مع اللاعبين ولكن الآن عليهم أن يسعدوا بالتأهل علي أن يكون هناك تدارك للأخطاء في وقت لاحق.

 

وأكّد كاريترون، أن التأهل أسعد ملايين الأهلاوية في مصر، وهو أمر يسعده بصفة شخصية، وأن هناك أمورًا إيجابية حدثت خلال المباراة بعودة سعد سمير وعمرو السولية وباقي اللاعبين الذين غابوا الفترة الأخيرة للإصابة.

 

المزيد عن: وفاق سطيف كارتيرون رياضة الأهلي وريال مدريد الآن الأهلي
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