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التنمية المحلية توضح تفاصيل مبادرة "صوتك مسموع"

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 04:12 ص
التنمية المحلية توضح تفاصيل مبادرة صوتك مسموع
خالد قاسم - المتحدث باسم التنمية المحلية
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داليا الحسين
 
كشف خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل مبادرة "صوتك مسموع" التي أطلقتها الوزارة، مشيًرا إلى أنها تتكون من عدة محاور الهدف منها مشاركة المواطن في منظومة الحرب على الفساد.
وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر قناة "cbc، اليوم الثلاثاء، أن المبادرة تهدف لمعاجلة المشكلات التي تواجه المواطنين وترد على استفساراتهم واقتراحاتهم في كل محافظات الجمهورية، من خلال رقم "واتس آب 01150606783".

وتابع أن هناك صفحة على "فيسبوك" باسم "صوتك مسموع" للتواصل مع المواطنين وتلقي اقتراحاتهم واستفساراتهم، فضلًا عن نشر تقارير شهرية بشكاوى المواطنين وما تم بشأنها على مستوى كل محافظة وقرية وحي، لتحقيق الشفافية.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن فريق العمل في غرفة العمليات بإدارة المبادرة يرسل الشكوى إلى المحافظة المختصة، للتواصل والمتابعة والرد.
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