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عاجل.. "التموين" تعلن مفاجئة سعيدة لـ"المواطنين" بشأن سعر رغيف الخبز

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 01:28 ص
عاجل.. التموين تعلن مفاجئة سعيدة لـالمواطنين بشأن سعر رغيف الخبز
رغيف الخبز - صورة أرشيفية
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أمنية فوزي
 
أكد الدكتور أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كل حقوق المواطن مُصانة، والهدف من التغيير هو رفع كفاءة منظومة الدعم.

وشدد كمال، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "TEN"، مساء الثلاثاء، على أن منظومة التموين ومنظومة الخبز وسعر الخبز كما هو، وأن أي تحول سيكون تدريجيًا بعد مناقشة مجتمعية مع مجلس النواب ومع مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن ملف الدعم ملف حساس جدًا.

وأوضح أنه لا تفكير في المساس بسعر رغيف الخبز، وأن التفكير فقط هو تغير طريقة الدعم، مؤكدًا: "لن يتم تغيير أي شيء إلا إذا كان في صالح المواطن".
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