مدرب الأهلي: أهدي التأهل لنهائي أفريقيا إلى 70 مليون أهلاوي

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته البالغة عقب تأهل فريقه لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري.





وقال كارتيرون عقب نهاية اللقاء :"المباراة كانت أمام فريق كبير، وشعرت بالقلق بسب حالة اللاعبين الدوليين، وأشكر الجميع على ما قدموه طوال اللقاء".





وأضتف "أضعنا فرصا كثيرة ولم نترجمها إلى أهداف، وأهدي هذا الفوز إلى 70 مليون أهلاوي".





وتابع "اللاعبون قدموا مباراة جيدة جدا، وكنا لدينا مجموعة من الفرص في الشوط الأول، وعقب الهدف الذي سجلناه في الشوط الثاني استقبلنا هدفين، لأن هذه هي كرة القدم".





وواصل "علينا التركيز على الإيجابيات التي أفرزتها هذه المباراة، وفي مقدمتها عودة سعد الدين سمير وعمرو السولية، والتأهل للنهائي الإفريقي".



