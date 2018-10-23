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للمرة الثانية على التوالي.. قمة عربية خالصة في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:43 م
للمرة الثانية على التوالي.. قمة عربية خالصة في نهائي دوري أبطال أفريقيا
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علاء خليف
 

حسم الأهلي تأهله رسميًا للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطي عقبة وفاق سطيف الجزائري، بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدوري نصف النهائي للبطولة الأفريقية.

ويواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما صعد الأخير للمباراة النهائية، عقب تجاوز عقبة فريق أول أغسطس الانجولي بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وستكون هذه المرة الثانية الذي يتقابل فيها الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث سبق وتقابل الفريقين في المباراة النهائية للبطولة عام 2012، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 وفاز المارد الأحمر في لقاء الإياب 2-1 وتوج باللقب الأفريقي.

وتعتبر هذه المرة الثانية على التوالي الذي يتقابل بها فريقان عربيان في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد لقاء الوداد المغربي والأهلي المصري في نهائي البطولة الموسم الماضي، والذي توج بلقبها بطل المغرب بعدما تفوق بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وسيكون هذا النهائي العربي رقم 13 في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا، منذ انطلاقها عام 1964، حيث سبق وأقيمت 12 قمة عربية خالصة في المباراة النهائية للبطولة القارية عبر تاريخها.

المزيد عن: وفاق سطيف الاهلي والترجي في النهائي الأهلي ووفاق سطيف الجزائري الأهلي
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