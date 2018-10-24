زي النهاردة بتاريخ 24 - 10 - 2018

*** حدث في مثل هذا اليوم بتاريخ 24 - 10 - 2018

** أحداث





* 680 - وقوع معركة كربلاء بين الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب وأهل بيته وأصحابه وجيش الخليفة يزيد بن معاوية.





* 1147 - الصليبيون يحتلون مدينة لشبونة.





* 1260 - مقتل القائد المملوكي السلطان سيف الدين قطز وتولي الظاهر بيبرس الحكم بعده.





* 1648 - الدول الأوروبية تعترف باستقلال هولندا.





* 1795 - اقتسام بولندا ما بين الإمبراطورية الروسية والنمسا وبروسيا.





* 1917 - قيام ثورة أكتوبر في روسيا والتي أدت إلى إعتلاء البلاشفة سدة الحكم.





* 1929 - انهيار مؤشر وول ستريت، واعتبر ذلك كأول خطوة للأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينات القرن العشرين.





* 1934 - مهاتما غاندي ينسحب من المؤتمر الوطني الهندي.





* 1940 - زعيم الدولة الفرنسية المارشال فيليب بيتان يلتقي مع الزعيم النازي أدولف هتلر.





* 1945 - انضمام أكثر من 26 دولة إلى الأمم المتحدة منها السعودية ومصر والولايات المتحدة والصين وسوريا ولبنان.





* 1954 - إعلان حالة الطوارئ في باكستان.





* 1956 - توقيع بروتوكول سيفرز بين إنجلترا وفرنسا وإسرائيل والذي رسم دور كل دولة خلال العدوان الثلاثي على مصر.





* 1964 - المملكة المتحدة تمنح الاستقلال لزامبيا.





* 1970 - الكونغرس في تشيلي يختار سلفادور أليندي ذو الاتجاه ماركسي لرئاسة البلاد.





* 1980 - رئيس إسرائيل إسحاق نافون يزور مصر عقب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية وزيارة الرئيس المصري محمد أنور السادات للقدس.





* 1987 - انفجار في مكاتب شركة طيران بان أمريكان في الكويت، ولم يؤدي الحادث إلى وجود خسائر بشرية.





* 2003 - آخر رحلة لطائرة كونكورد الطائرة الوحيدة فوق الصوتية من نيويورك نحو فرنسا.





* 2012 - السودان يتهم إسرائيل بقصف مصنع للأسلحة في العاصمة الخرطوم باستخدام أربع طائرات عسكرية، وهو ما تسبب في مقتل مواطنيْن وإصابة ثالث بجروح خطيرة.





* 2013 - الإعلان عن اكتشاف مجرة زد 8 جي أن دي 5296، وهي أبعد مجرة معروفة حتى الآن؛ حيث تبعد 13,1 مليار سنة ضوئية عن الأرض.









** مواليد





* 51 - الإمبراطور دوميتيان، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية.





* 1632 - أنطوني فان ليفينهوك، باحث هولندي.





* 1804 - فلهيلم إدوارد فيبر، عالم فيزياء ألماني.





* 1899 - فرحات عباس، سياسي وثوري جزائري.





* 1908 - محمد توفيق، ممثل مصري.





* 1925 - بيريو، موسيقي إيطالي.





* 1928 - محمد بهشتي، عالم دين وسياسي شيعي إيراني ومؤسسي الحزب الجمهوري الإسلامي وكان رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الثورة الإسلامية ومجلس الخبراء في إيران.





* 1932 - بيير دي جين، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1991.





* 1932 - روبرت ماندل، اقتصادي كندي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1999.





* 1932 - ستيفن كوفي، كاتب أمريكي.





* 1939 - ف. موراي أبراهام، ممثل أمريكي.





* 1947 - كيفين كلاين، ممثل أمريكي.





* 1953 - عبادي الجوهر، مغني سعودي.





* 1957 - صفاء السبع، ممثلة مصرية.





* 1957 - إسماعيل الراشد، ممثل كويتي.





* 1960 - بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد.





* 1965 - يوسف بوهلول، ممثل بحريني.





* 1969 - أديلا نورييغا، ممثلة مكسيكية.





* 1974 - جون برغماير، ممثل أداء صوتي أمريكي.





* 1975 - خوان بابلو أنخل، لاعب كرة قدم كولومبي.





* 1976 - حسناء سيف الدين، ممثلة مصرية.





* 1977 - إيفان كافيدس، لاعب كرة قدم إكوادوري.





* 1978 - كارلوس إدواردز، لاعب كرة قدم ترينيدادي.





* 1978 - نبيل عيسى، ممثل مصري.





* 1980 - ماثيو أمواه، لاعب كرة قدم غاني.





* 1981 - ماليكا شيرويت، ممثلة هندية.





* 1985 - واين روني، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1986 - جون رودي، لاعب كرة قدم إنجليزي.





* 1987 - أنتوني فاندين بوري، لاعب كرة قدم بلجيكي.





* 1990 - محمد جحفلي، لاعب كرة قدم سعودي.









** وفيات





* 996 - أوغو كابيه، ملك فرنسا.





* 1260 - سيف الدين قطز:سلطان مملوكي.





* 1537 - الملكة جين سيمور، ملكة إنجلترا، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا.





* 1601 - تيخو براهي، عالم دنماركي في علم الفلك.





* 1725 - ألساندرو سكارلاتي، موسيقي إيطالي.





* 1898 - بيير سيسيل بوفيس دي شافان، رسام فرنسي.





* 1978 - نجيب سرور، شاعر مصري.





* 2005 - زين العابدين مؤتمن، مدرس، روائي، شاعر ومؤلف إيراني.





* 2007 - عازار حبيب، مغني لبناني.









** أعياد ومناسبات





* يوم الأمم المتحدة.





* اليوم العالمي للمعلومات حول التنمية.



