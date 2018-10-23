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أبرز وأهم الأخبار اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في محافظة سوهاج

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:32 م
أبرز وأهم الأخبار اليوم الثلاثاء 23-10-2018 في محافظة سوهاج
صورة أرشيفية
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أبورية حسين
 
شهدت محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي: 

تحرير 280 محضر مخالفات مرافق في حملة مكبرة بسوهاج

حررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة 280 محضر مخالفات مرافق في حملة مكبرة بحي شرق سوهاج بالتعاون مع شرطة المرافق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج بالعمل علي رفع الاشغالات والزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم، وفتح متنفس طبيعي للمواطنين وتيسير الحركة المرورية امام المارة، وعودة الإنضباط للشارع، وخلق بيئة حضارية للمواطنين.

ردم وتكسير 3 ايسونات صرف صحي أهليه للحفاظ على البيئة بسوهاج

قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة ردم وتكسير 3 ايسونات بناحية مجلس قروي أولاد حمزة، وذلك حفاظا علي البيئة، وفي إطار تنفيذ تعليمات الدكتور احمد الانصاري محافظ سوهاج بشأن قيام رؤساء الوحدات المحلية المختلفة بالاشراف علي حملات دورية لإزالة الأيسونات التي تتم خاصة بالقري ومنعها لما تسببه من تلويث لمصادر المياه، وحرصا علي صحة وسلامة المواطنين.

ضبط كميات من اللحوم والأسماك في حملة للصحة بسوهاج 

ضبطت مديرية الطب البيطري بسوهاج 330 كيلو لحوم ذبح خارج السلخانة واسماك غير صالحة بمدينتي سوهاج وساقلتة، وذلك خلال حملات مكبرة بالاشتراك مع مديريات التموين والصحة والمراقبة على الأغذية للمرور على محلات الجزارة والمطاعم، للاطمئنان على مدى صحة اللحوم المعروضة في الاسواق، كما تم الكشف علي 15 عجل من اللحوم السودانية التي يتم بيعها بأحد المنافذ وتبين انها صالحة للاستهلاك الآدمي ومحفوظة في درجات التبريد المناسبة.

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