أبرز وأهم الأخبار يوم الثلاثاء 23-10-2018 في محافظة السويس

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكريم اللواء معتز الشرقاوي واللواء أحمد شوقي والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي وذلك خلال الندوة التثقيفية للانتصارات العسكرية لحرب أكتوبر1973 بمناسبة مرور 45 عامًا على انتصارات شعب السويس تحت رعاية مركز النيل للإعلام بالسويس.أصيب ٤ أشخاص بينهم أطفال فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس - القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالسويسقرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نقل الأحتفال الرسمي لمحافظة السويس بمناسبة مرور 45 عاما لانتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973 من الصالة المغطاة بإستاد السويس الرياضى إلى كورنيش السويس الجديد لإتاحة الفرصة لشعب السويس المشاركة في الأحتفالات، وذلك في تمام الساعة السادسة ونصف مساء غدًا الأربعاء 24 أكتوبر 2018.