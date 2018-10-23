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أبرز وأهم الأخبار يوم الثلاثاء 23-10-2018 في محافظة السويس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:28 م
أبرز وأهم الأخبار يوم الثلاثاء 23-10-2018 في محافظة السويس
صورة أرشيفية
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أبوبكر عبد المعز
 
شهدت محافظة السويس، اليوم الثلاثاء، عددًا من الأحداث والقرارت والأخبار الميدانية الهامة، أبرزها ما يلي:

إعلام السويس ينظم ندوة ابراهيم حجازي وتكريم الشرقاوي وشوقي والفدائين وشهداء 24 أكتوبر (صور)

قام الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس نائبًا عن اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتكريم اللواء معتز الشرقاوي واللواء أحمد شوقي والكاتب الصحفي الكبير إبراهيم حجازي وذلك خلال الندوة التثقيفية للانتصارات العسكرية لحرب أكتوبر1973 بمناسبة مرور 45 عامًا على انتصارات شعب السويس تحت رعاية مركز النيل للإعلام بالسويس.


إصابة 4 أشخاص بينهم أطفال في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "السويس - القاهرة"

أصيب ٤ أشخاص بينهم أطفال فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس - القاهرة مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي بالسويس

محافظ السويس يقرر نقل الاحتفال الرسمي بالعيد القومي ٢٤ أكتوبر إلى الكورنيش

قرر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نقل الأحتفال الرسمي لمحافظة السويس بمناسبة مرور 45 عاما لانتصارات شعب السويس في 24 أكتوبر 1973 من الصالة المغطاة بإستاد السويس الرياضى إلى كورنيش السويس الجديد لإتاحة الفرصة لشعب السويس المشاركة في الأحتفالات، وذلك في تمام الساعة السادسة ونصف مساء غدًا الأربعاء 24 أكتوبر 2018.


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