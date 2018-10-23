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‎المنتخب الوطني يواجه الإمارات وديا 20 نوفمبر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:47 م
‎المنتخب الوطني يواجه الإمارات وديا 20 نوفمبر
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محمد الصو
 
أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب المصري، أن مباراة الفراعنة والمنتخب الإماراتي تتوافق مع الهدف الفني والمعنوي للمنتخب.

وأتم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الاتفاق مع نظيره الإماراتي لإقامة لقاء ودي بين منتخبي البلدين يوم 20 نوفمبر المقبل بالإمارات، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي يتواكب هذا العام مع الاحتفال بمئوية الشيخ زايد بن سلطان مؤسس الدولة. 

وجاءت موافقة الاتحاد المصري بعد الإطلاع على رأي الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة خافيير أجيري المدير الفني، حيث أبدى موافقته على اللقاء الذي يتفق مستواه الفني مع الهدف الذي يسعى إليه خلال الفترة الحالية بتجربة عدد من اللاعبين الجدد المنضمين حديثا إلى صفوف الفريق ولم يحصلوا على الفرصة كاملة. 

وأشار أجيري إلى سعادته بإقامة المباراة على أرض الإمارات التي يحمل لها ذكريات طيبة، إضافة إلى توقيت إقامتها الذي يتزامن مع معان طيبة لدى جماهير الكرة في كلا البلدين.‎
المزيد عن: منتخب مصر يواجه الامارات وديًا خافيير اجيري المنتخب المصري الاتحاد المصري لكرة القدم
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