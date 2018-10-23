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الذهب يسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:49 م
الذهب يسجل أعلى مستوى فى 3 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء
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وكالات
 
ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أكثر من 3 أشهر عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليربح المعدن الأصفر 12 دولاراً، مع خسائر الأسهم العالمية.

وتلقى المعدن الأصفر الدعم من التراجع الحاد للأسهم الآسيوية والأوروبية إلى جانب الهبوط الذي تشهده "وول رستريت خلال التعاملات.

كما ارتفع المعدن الأصفرمع تراجع عوائد السندات الحكومية والأداء الضعيف للدولار الأمريكي.

وتزايدت التوترات الاقتصادية بعد رفض الاتحاد الأوروبي مشروع الموازنة الإيطالية للعام المقبل.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1% أو 12.20 دولار إلى 1236.80 دولار للأوقية، هو أعلى مستوى منذ 16 يوليو الماضي.

وبحلول الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9% إلى 1233.32 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2% إلى 95.825.
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