بيروزي الإيراني يتأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب السد القطري

أهل نادي بيرسيبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية بعدما تعادل مع ضيفه السد القطري 1-1 يوم الثلاثاء على ستاد آزادي في طهران، وذلك في إياب قبل نهائي دوري أبطال آسيا 2018.





وتقدم السد في الشوط الأول عبر هدف الجزائري بغداد بونجاح في الدقيقة 17، قبل أن يدرك بيرسيبوليس التعادل عن طريق سياماك نعمتي (49).





وسجل بونجاح الهدف الشخصي رقم 13 في البطولة، ليتساوى بالرقم القياسي في عدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة مع البرازيليين موريكي وأدريانو.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز بيرسيبوليس بنتيجة 1-0 على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، فتأهل الفريق الإيراني إلى النهائي بعدما تفوق بواقع 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.