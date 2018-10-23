كينيا تنشر الوعي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن

تقدم لجنة حقوق الإنسان بكينيا إرشادات لحكومات المقاطعات لتكون مسؤولة عن ضمان مراعاة حقوق شعبها.





وبدأت لجنة حقوق الإنسان عملية تشجيع حكومات المقاطعات على تنفيذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتقديم مسودة لمجلس الشيوخ، خلال اجتماع ضم 15 مسؤولا بكينيا، لضمان حصول كل مواطن على الخدمات الأساسية مثل الصحة والغذاء والتعليم للحفاظ على كرامة الإنسان.





وقد تأثرت المناطق الشمالية الشرقية وبعض مناطق الحوض بشكل كبير بفقد القدرة على توفير العدالة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن رغم أهميتها. ولهذا السبب بدأت اللجنة على تشجيع الحكومات لتنفيذها.



