السيسي: انعقاد اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا يناير 2019





وتابع أن هذا الاجتماع سينعقد على مستوى الوزراء لوضع آليات لتنفيذ مشروعات في المجالات المختلفة بين البلدين على أن تنعقد مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام المقبل؛ لمناقشة ما تم تنفيذه.





وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين وتم الحديث حول الهجرة غير الشرعية والإرهاب عابر الحدود ويوجد تنسيق للمواقف بين مصر وبلغاريا للتعامل مع هذه القضايا ضمن التعاون المشترك من أجل تحقيق صالح البلدين.



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق مع رئيس وزراء بلغاريا، على إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين لتنعقد خلال فترة قريبة مع بداية العام القادم 2019.