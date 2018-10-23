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السيسي: انعقاد اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا يناير 2019

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:39 م
السيسي: انعقاد اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا يناير 2019
السيسي
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ندى محمد
 
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه تم الاتفاق مع رئيس وزراء بلغاريا، على إنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين لتنعقد خلال فترة قريبة مع بداية العام القادم 2019.

وتابع أن هذا الاجتماع سينعقد على مستوى الوزراء لوضع آليات لتنفيذ مشروعات في المجالات المختلفة بين البلدين على أن تنعقد مرة أخرى خلال النصف الثاني من العام المقبل؛ لمناقشة ما تم تنفيذه.

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر صحفي عرضته فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك قواسم مشتركة بين البلدين وتم الحديث حول الهجرة غير الشرعية والإرهاب عابر الحدود ويوجد تنسيق للمواقف بين مصر وبلغاريا للتعامل مع هذه القضايا ضمن التعاون المشترك من أجل تحقيق صالح البلدين.
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