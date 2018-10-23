مكافحة الإرهاب وتعزيز التعاون المشترك.. تفاصيل المؤتمر الصحفي بين "السيسي" ورئيس وزراء بلغاريا

شهد المؤتمر الصحفي للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا، العديد من التفاصيل، من بينها استعرض القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحث تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسبل مكافحة الإرهاب، فضلاً عن تنشيط التبادل السياحي والثقافي بين البلدين.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات مع بويكو بوريسوف، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وشهدت المباحثات سبل تطوير التعاون بين مصر وبلغاريا في جميع المجالات إلى جانب تنشيط حركتي التجارة والاستثمار بين البلدين، ودعم التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الدولي والإقليمي، والتعاون في مواجهة الإرهاب فضلا عن تعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيماالتجارية والاقتصادية.

عقد اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا في يناير المقبل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين، لوضع إطار وصياغة سريعة للموضوعات التي يجب التعاون فيها، مشيرا إلى أنه سيتم عقد اللجنة المشتركة في صوفيا في يناير المقبل.

وأضاف الرئيس السيسي، أنه تم بحث سبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، وخاصة التعليم والصحة والتكنولوجيا فضلا عن التعاون في إطار المؤسسات الدولية.

القضايا الدولية والإقليمية

وتابع السيسي: "استعرضنا القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناولنا بحث تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسبل مكافحة الإرهاب، وكذلك تنشيط التبادل السياحي والثقافي بين البلدين".

وقال السيسي إنه تم بحث أزمات الشرق الأوسط وخاصة الأزمة الليبية والسورية وفلسطين، كما أنه رحب بزيارة رئيس وزراء بلغاريا لمصر.

السيسي حامي القيم المسيحية في مصر

ومن جانبه أكد رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، أن الرئيس السيسي حامي القيم المسيحية في مصر، وقال: "نحن نحترم القيم الإسلامية في بلغاريا أيضا".

وأضاف رئيس وزراء بلغاريا، أنه تم بحث سبل تدعيم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة خاصة التعليم والصحة والتكنولوجيا والتعليم والسياحة والطاقة.

تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

وأكد أنه تم بحث التعاون في إطار المؤسسات الدولية، وقال: "استعرضنا القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تناولنا بحث تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية وسبل مكافحة الإرهاب وكذلك تنشيط التبادل السياحي والثقافي بين البلدين".

كما توجه بويكو بوريسوف، بالشكر للرئيس السيسي على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن مصر بلد الأمن، وأشار إلى أن مصر ستستضيف مطلع العام المقبل مؤتمر الاتحاد الأوروبي، ولفت إلى آفاق التعاون الموقعة بين مصر وبلغاريا من ناحية ومصر والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى.

مصر أهم شريك اقتصادي وتجاري

وأكد بويكو بوريسوف، أن مصر تعد أهم شريك اقتصادي وتجاري لها في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تشهد زيادة في تبادل السلع بين البلدين وأن صوفيا تولي اهتماما كبيرًا بالتعاون مع مصر في مجال الطاقة.

وقال إن بلاده مستعدة لتطوير علاقات تعاون كاملة تفيد الطرفين في جميع المجالات محل الاهتمام وهي مجالات الاقتصاد والزراعة والأمن والسياحة والثقافة والتعليم والصحة وغيرها، موضحًا أن بلغاريا تعتبر مصر لاعبا أساسيا في تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون النشط مع مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة عابرة الحدود. كما داعب بويكو بوريسوف رئيس وزراء بلغاريا الرئيس السيسي، قائلا له إنه عمل من قبل كسائق حيث قاد سيارات لعدد من قادة العالم، مشيرا إلى أن حظ الرئيس السيسي أفضل حيث قاد سيارته فلاديمير بوتين رئيس روسيا.