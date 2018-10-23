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زيادة الاعتداءات على مسؤولي الصحة تعيق مكافحة الإيبولا بالكونغو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:19 م
زيادة الاعتداءات على مسؤولي الصحة تعيق مكافحة الإيبولا بالكونغو
مكافحة الإيبولا- أرشيفية
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ترجمة- فاطمة زكريا
 
صرح المسؤول في الصحة بالكونغو "تامبوي باتيه" في بيان لإحدي وسائل الإعلام بالدولة أمس أن اعتداءات المتمردين على مسؤولي الصحة وعلى المواطنين في الفترة الأخيرة تعطل مكافحة مرض الإيبولا، وذلك بعد هجوم على مركز لعلاج الفيروس الأسبوع الماضي، مما تسبب في مقتل اثنين من العاملين في مجال الصحة.

وفي اليوم التالي للهجوم، شهدت مدينة بيني بشمال الكونغو هجوما نتج عنه مقتل 15 شخصا آخرين بالإضافة إلى اخنطاف الأطفال على يد المتمردين، وهو الأمر الذي أدى إلى وقف إجباري لعلاج مكافحة هذا الفيروس.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريس" إن هذا الهجوم يعطل جهود مواجهة هذا المرض بالكونغو، وطلب من جميع الجماعات المتمردة بالدولة وقف عمليات الاعتداء ليتمكنوا من العلاج.

المزيد عن: هجوم فيروس الكونغو الصحة الايبولا
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