تكريم المخرجة ماجي أنور عن سلسلة أفلام الكلاسيكيات في مهرجان الخرطوم

شهدت قاعدة مركز فيصل الثقافى حشدا جماهيريا كبيرا من أهل الثقافة والفنون وجمهور مهرجان الخرطوم للفيلم العربى، وذلك بعرض سلسلة أفلام كلاسيكيات السينما من إخراج ماجى أنور، والتى تم عرضها على هامش الدورة الرابعة من عمر المهرجان بالاضافة إلى منح تكريم خاص للمخرجة المصرية.





وقامت إدارة المهرجان بتوجيه الشكر لماجى أنور عن جهودها الكبيرة فى رصد وتأريخ حياة الرموز الفنية العظيمة، وتم منحها درع تكريم "أنثى الابانوس" لتميزها، ويعتبر هذا التكريم من أشهر الدروع التى يمنحها المهرجان لأصحاب التميز من السيدات. وعبرت ماجى عن سعادتها بهذا التكريم والحفاوة التى استقبلها بها جمهور المهرجان مؤكدة انها تشرفت بالتكريم ببلدها الثانى السودان، مؤكدة ان هذا الدرع ورمزه غالى جدا بالنسبة لها.





وشملت سلسلة كلاسيكيات السينما 3 أفلام عن حياة النجوم الكبار وهى "الفاتنة" عن سيدة الشاشة العربية الراحلة فاتن حمامة، و"الجميل" عن النجم القدير جميل راتب، بالإضافة إلى فيلم "المنتمى" وحرص جمهور ماجى بعد العرض على إهدائها هدايا خاصة من التراث السودانى والتقاط الصور معها.