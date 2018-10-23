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إيران تعزز حضورها عسكريًا ومذهبيًا غرب نهر الفرات بسوريا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:37 م
إيران تعزز حضورها عسكريًا ومذهبيًا غرب نهر الفرات بسوريا
قوات تابعة للجيش السوري
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وكالات
 

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الميليشيات الإيرانية عززت تواجدها غرب نهر الفرات في سوريا، لافتًا إلى بروز وجودها في مدينتي البوكمال والميادين شرق سوريا قرب الحدود مع العراق.

 

وقال المرصد إن انتشار الميليشيات الإيرانية لا يقتصر على الجانب العسكري فقط، وإنما يشمل جوانب أخرى بهدف الابتعاد عن المراقبة الإقليمية والدولية.

 

وتعمد إيران وميليشياتها المتواجدة على الأراضي السورية، والتي تمتلك آلاف العناصر المنتشرة في عدة مناطق، لتوسعة انتشارها ليمتد إلى جوانب أخرى كالجوانب الاجتماعية والتجارية.

 

وقد تمثل تمركز الإيرانيين في شرق سوريا في نقاط رئيسية بمنطقة الميادين، كإنشاء الميليشيات الأفغانية لمطبخ يقوم بتوزيع الوجبات الغذائية على السكان والنازحين.

 

كما جرى تحويل الثانوية الشرعية بمدينة الميادين إلى مركز انتساب للميليشيات الإيرانية والشيعية، إضافة إلى إقامة ندوات ومؤتمرات طائفية في بعض الأحيان.

 

المزيد عن: نهر الفرات بسوريا قوات النظام السوري ايران الجيش السوري
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