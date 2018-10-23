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محمد صلاح في التشكيل المثالي لجولة الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:31 م
محمد صلاح في التشكيل المثالي لجولة الدوري الإنجليزي
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
حل محمد صلاح نجم ليفربول في التشكيل المثالي للجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي بعد قاد فريقه للفوز بهدف نظيف على هيديرسفيلد.

واختارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" محمد صلاح وزميله جو جوميز في التشكيل المثالي لهذه الجولة في الدوري الإنجليزي.

التشكيل المثالي للجولة التاسعة بالبريميير ليج

 حراسة المرمى هوجو لوريس،

خط الدفاع: جوميز ودوفي وأكي

خط الوسط: كابو وخوان ماتا، وفيرناندينو، وميرفي

خط الهجوم: محمد صلاح ولاميلا ومارسيال.



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