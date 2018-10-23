نقيب العلميين بأسوان يدلي بصوته في انتخابات التجديد النصفي (صور)

أدلى الدكتور عبد العزيز طنطاوي، نقيب العلميين بالنقابة الفرعية بأسوان، بصوته بانتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة العامة للمهنة العلمية ومجالس شعبتي علوم الحاسب والإدارة العلمية.





وأطلقت نقابة المهن العلمية، اليوم، انتخابات التجديد النصفي على 33 مقعدا شاغرا بمجلسها ومجالس بعض الشعب العامة بها، علي ان تعلن أسماء الفائزين يوم الخميس المقبل عقب تجميع النتائج من كافة المحافظات.





وكانت فتحت النقابة باب الترشح بانتخابات التجديد النصفي على 33 مقعدا شاغرا، "6 أعضاء انتهت مدة انتخابهم قانونيا، والباقون هم أعضاء انقطعوا عن حضور جلسات مجلس النقابة، غالبيتهم من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية"، وذلك يوم السبت 15 سبتمبر الماضي.





وجاءت المقاعد الشاغرة كالتالي: 14 مقعدا لممثلي النقابات الفرعية بمجلس النقابة العامة بالمحافظات التالية "البحيرة _ أسوان _ الاسكندرية_ بني سويف _ المنيا _ قنا _ سوهاج _ أسيوط _ الشرقية _ الغربية _ المنوفية _ دمياط"، لافتا إلي أن المقاعد مقسمة ما بين 10 أعضاء تحت السن "15 سنة"، و4 أعضاء فوق السن "15 سنة".





بالإضافة إلى 7 مقاعد لممثلي الشُّعَب بمجلس النقابة العامة، والشعب هى: "الكيمياء _ الجيولوجيا _ علوم الحياة _ علوم الحاسب _ الإدارة العلمية _ العلوم الطبية"، لافتا إلي أن المقاعد مقسمة ما بين 5 أعضاء تحت السن "15 سنة"، وعضوين فوق السن "15 سنة".





وسيكون لكل شعبة من الشعب السابقة ممثلا- باستثناء شعبة علوم الحاسب- سيكون لها ممثلان اثنان، أحدهما تحت السن والآخر فوقه.





وهناك 5 مقاعد بمجلس شعبة علوم الحياة "4 أعضاء منهم على الأقل تحت السن"، و7 مقاعد بمجلس شعبة الإدارة العلمية "4 أعضاء منهم على الأقل تحت السن".





وبلغ عدد المرشحين النهائي بعد تلقي الطعون والتنازلات 76 مرشحًا، يتنافسون على 33 مقعدًا شاغرا بمجلس النقابة العامة، بالإضافة لمجالس بعض الشعب وتحديدا شعبتي الادارة العلمية وعلوم الحياة.





وكانت تسلمت اللجنة الرئيسية للإشراف على الانتخابات من لجنة استقبال الترشيحات الكشوف النهائية لمن ثبتت أحقيتهم فى خوض الانتخابات.





وضمت اللجنة الكيميائي صلاح النادي، أمين عام النقابة رئيسا، والدكتور عبد الغفار عزمي، عضو مجلس النقابة عضوا، والدكتور سعد المغازي، بالمركز القومي للبحوث ومن كبار العلماء عضوا، والدكتور حسين عبد الشافي، بالمركز القومي للبحوث ومن كبار العلماء عضوا، والمستشار هاني عبد الغني عضوا قانونيا، وناصر صلاح سكرتيرا عاما للجنة.





وتتشكل اللجنة الفرعية من "أمين عام الفرع رئيسًا، وأحد أعضاء مجلس الفرع عضوًا، وأحد كبار العلميين بالمحافظة المشهود له بالحيدة والنزاهة عضوا، وسكرتارية أحد الموظفين الإداريين بالفرع، على أن تكون اللجنة كاملة تحت الاشراف العام لنقيب الفرع".





ويحق التصويت في انتخابات التجديد النصفي للعلميين يوم الثلاثاء 23 أكتوبر لـ140 ألف عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية بـ22 لجنة فرعية موزعة على مستوى الجمهورية.