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حبس المتهمين بسرقة رواد البنوك بعين شمس

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:44 ص
حبس المتهمين بسرقة رواد البنوك بعين شمس
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عمرو محمد
 

قررت نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف العيسوي، رئيس النيابة، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتتبع المواطنين المترددين على البنوك وسرقة أموالهم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أنه وردت معلومات لمباحث عين شمس، بقيام  "جمال. ا"، 52 سنة، عاطل، و"رمضان.ح"، 29 سنة، عاطل، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين المترددين على البنوك وسرقة أموالهم من داخل السيارات.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم، وبحوزة الأول سيارة بيجو، وبحوزة الثاني سيارة جيلي سوداء، يعمل عليها كسائق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من مصمم إعلانات، وسرقة مبلغ 240 ألف جنيه من مهندس زراعي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.

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