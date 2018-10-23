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بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:42 ص
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل
المؤتمر
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محمود الجلاد تصوير عبير أحمد
 

انطلقت الآن،، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات، أعمال اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"، والتي ينظمها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، بمشاركة عددٍ من المفكِّرين والشخصيات العامة من أوروبا وآسيا، ونخبة من القيادات الدينية والسياسية والفكرية ورؤساء جمهوريات وحكومات سابقين من مختلف دول العالم.


وتبحث الندوة، اليوم، أهم القضايا المعاصرة المتعلقة بـ"القومية والشعبية ومكانة الدين" ويترأسها إيف ليتريم، رئيس الوزراء البلجيكي السابق، و"الديموغرافيا والأيديولوجيا والهجرة والمستقبل" ويترأسها الدكتور محمد السماك، الأمين العام للجنة الوطنية الإسلامية والمسيحية للحوار بلبنان، و"الحوار الديني والحوار المجتمعي"، يترأسها الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية.


بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
بدء فعاليات اليوم الثاني لندوة الأزهر الدولية "الإسلام والغرب.. تنوع وتكامل"
المزيد عن: ندوة الأزهر الدولية تنوع وتكامل الإسلام والغرب الأزهر الشريف الأزهر
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