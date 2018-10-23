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طلب التحريات في ضبط عامل متهم بتقليد الكتب

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:40 ص
طلب التحريات في ضبط عامل متهم بتقليد الكتب
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عمرو محمد
 

كلفت نيابة النزهة الجزئية، تحت إشراف أحمد عز محامي عام نيابات شرق القاهرة، بسرعة إجراء التحريات في ضبط عامل بمطبعة متهم بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أنه أثناء فحص المطابع بمنطقة النزهة، تمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من القبض على "محمد. ر"، 38 سنة، عامل بمطبعة، لقيامه بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات الخاصة ببعض المنتجات بالمطبعة عمله بدون تصريح من مصلحة التسجيل التجاري.

وبتفتيش المطبعة عثر بداخلها على نسخين من كتاب ( حفريات تحت سفح الأهرامات ـ نسخة عربي , أخرى أجنبي ـ التابع للمؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم ـ ترجمة  منى فرج, أميمة أشرف ).

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

المزيد عن: عامل ضباط مكافحة الأموال العامة تقليد كتب تحريات
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