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الزمالك يخشى انتفاضة الإنتاج الحربي في كأس مصر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:25 ص
الزمالك يخشى انتفاضة الإنتاج الحربي في كأس مصر
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الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الإنتاج الحربي، في تمام الساعة السادسة مساء، على استاد برج العرب، ضمن مباريات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

يتطلع فريق الزمالك إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم وخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه، بعد تخطي مركز شباب سمنود في دور الـ32 بهدف دون رد.

واستدعى الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان كروس قائمة تضم كل من: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح - بهاء مجدي وأحمد أبو الفتوح وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني - طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز ومحمود دونجا ومحمد حسن ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم وعبد الله جمعة وأيمن حفني وإبراهيم حسن ومحمد عنتر ومحمود كهربا - كاسونجو وعمر السعيد.

وعلى الجانب الأخر يسعى فريق الإنتاج الحربي إلى مواصلة أداءه ونتائجه المتميزة في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب المخضرم مختار مختار.

واستدعى الجهاز الفني للفريق الحربي قائمة تضم كل من: "عامر عامر، وحمد يحيي -  أحمد شديد، ، ومحمود البدري، وهشام شحاته، ومحمد عادل، وعبد الرحمن بودي، ومعاذ الحناوي، ومحمود البدري - ويليام أوكوركيت، وموسى دياوارا، ومحمد مسعد، ومحمود كابونجا، وعبد الرحمن فاروق، وكريم لالا - محمد رجب، وعبد العزيز إبراهيم، وويليام أوكوركيت".
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