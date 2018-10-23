الأهلي في مهمة صعبة أمام وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا

يلتقي فريق الأهلي مع نظيره وفاق سطيف الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد ملعب 8 مايو، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





الأهلي إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لضمان التأهل لدور النهائي من البطولة، بعدما حسم المارد الأحمر نتيجة الذهاب لصالحة بهدفين دون رد.





واستدعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي كارتيرون للقاء اليوم قائمة تضم كلا من" محمد الشناوي وعلي لطفي - أحمد فتحي ومحمد هاني وأيمن أشرف وصبري رحيل وسعد سمير وساليف كوليبالي - هشام محمد وأحمد حمودي وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السوليه وميدو جابر وأحمد حمدي وإسلام محارب - صلاح محسن ووليد أزارو ومروان محسن".





وعلى الجانب الأخر يتسلح الفريق الجزائري بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق خطف بطاقة التأهل للقاء النهائي من أنياب النادي الأهلي.





ويحتاج الفريق الجزائري إلى الفوز بثلاثة أهداف دون رد للتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي من البطولة، أو الفوز بهدفين دون رد ليحتكم بعدها الفريقين إلى ركلات الترجيح.



