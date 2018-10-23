ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي في مهمة صعبة أمام وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 09:06 ص
الأهلي في مهمة صعبة أمام وفاق سطيف بدوري أبطال إفريقيا
طباعة
الفجر الرياضي
 
يلتقي فريق الأهلي مع نظيره وفاق سطيف الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد ملعب 8 مايو، ضمن مباريات الإياب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 الأهلي إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية في لقاء اليوم لضمان التأهل لدور النهائي من البطولة، بعدما حسم المارد الأحمر نتيجة الذهاب لصالحة بهدفين دون رد.

واستدعى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي كارتيرون للقاء اليوم قائمة تضم كلا من" محمد الشناوي وعلي لطفي - أحمد فتحي ومحمد هاني وأيمن أشرف وصبري رحيل وسعد سمير وساليف كوليبالي - هشام محمد وأحمد حمودي وكريم نيدفيد ووليد سليمان وحسام عاشور وعمرو السوليه وميدو جابر وأحمد حمدي وإسلام محارب - صلاح محسن ووليد أزارو ومروان محسن".

وعلى الجانب الأخر يتسلح الفريق الجزائري بعاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق خطف بطاقة التأهل للقاء النهائي من أنياب النادي الأهلي.

ويحتاج الفريق الجزائري إلى الفوز بثلاثة أهداف دون رد للتأهل مباشرة إلى الدور نصف النهائي من البطولة، أو الفوز بهدفين دون رد ليحتكم بعدها الفريقين إلى ركلات الترجيح.

المزيد عن: دوري أبطال إفريقيا جماهير وفاق سطيف الأهلي ووفاق سطيف الأهلي اليوم الأهلي أخبار الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
21:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 9:41:32 AM