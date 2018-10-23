عاجل - السعودية | الجبير: سيتم القبض على المسؤولين عن وفاة "خاشقجي"

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أكد وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم القبض على كل المسؤولين عن حادث وفاة الصحفي جمال خاشجقي.

وشدّد الجبير على التزام المملكة بإجراء تحقيق شامل في قضية خاشقجي، وفقًا لما ذكرته "العربية".

وأشار الجبير إلى أنه سيتم اتّخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار ما حدث.

المصدر:- صحيفة عاجل