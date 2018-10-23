بايرن ميونيخ يستهدف التعاقد مع نبيل فقير

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن بعض الأندية الأوروبية الكبرى تسعى للظفر بخدمات النجم اللدولي الفرنسي نبيل فقير، خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب مع فريقه ليون الفرنسي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "كيكر" الألمانية فإن نادي بايرن ميونيخ الألماني ينوي التواجد في صراع الظفر بخدمات نبيل فقير في الميركاتو الشتوي، حيث يتابع اللاعب بالفترة الأخيرة من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن التحرك من أجل الظفر بخدماته فور فتح باب الانتقالات.

وكان لوران بوسر، المسؤول عن فريق الكشافة في النادي البافاري متواجدًا في المدرجات بمواجهة أولمبيك ليون أمام نادي شاختار دونيتسك الأوكراني مؤخرًا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

لكن لن يتمكن بايرن ميونيخ في الفترة القادمة من الاستمرار في مراقبة فقير، بعدما تعرَّض للإصابة في مواجهة فريقه أمام نادي باريس سان جيرمان في الجولة السابقة من بطولة الدوري الفرنسي والتي تعرَّض خلالها فريقه للخسارة بخمسة أهداف نظيفة أمام بطل الليج 1.