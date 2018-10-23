من "البحيرة" لـ"الأرجنتين".. قصة نجاح "ياسمينا" بطلة الكاراتيه في أولمبياد 2018 (حوار)

توجت البطلة المصرية ياسمين نصر الجويلي، ابنة قرية الحجناية بمركز دمنهور بالبحيرة، بالميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب الأوليمبية، التي أقيمت في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، بوزن تحت 53 كيلو جرامًا بلعبة الكاراتيه للشباب.

وأجرت بوابة " الفجر " الإلكترونية، حوارًا مع البطلة المصرية للتعرف على رحلة نجاحهها في لعبو الكاراتية منذ نشأتها بقرية الحجناية بالبحيرة وحتى وصولها لأولمبياد الأرجنتين وحصولها على الميدالية الذهبية لتتأهل لبطولة طوكيو 2020.. وإليكم نص الحوار؛



- ممكن تعرفينا عن نفسك؟ وكيف بدأتي مشوارك مع لعبة الكاراتية؟ ياسمينا الجويلي، 17 عامًا، بالصف الثاني الثانوي، ولاعبة منتخب مصر للكاراتيه، ووالدي هو من شجعني على اللعب، وقدم لي بمركز شباب الحجانية.

- ما هي أبرز البطولات والميداليات التي حصلتي عليها؟ بدأت اللعب بالصف الثاني الابتدائي، وحصلت على بطولتي الجمهورية عام 2014 و2015 تحت سن 13 عامًا، ثم تم انضمامي لمنتخب مصر في 2016، وكانت أول مشاركة لي مع المنتخب ببطولة البحر المتوسط، كما شاركت في بطولة العالم 2017، ورغم خسارتي فيها، ولكن كانت دفعة قوية جدًا لأحصل على أول أفريقيا في رواندا، 2018 وثانِ دورة الألعاب الإفريقية بالجزائر كاتا، وثانِ كوميتيه، ثم المركز الثاني بكأس العالم في كرواتيا 2018، وكانت تلك البطولة المؤهلة لأولمبياد الأرجنتين لأتوج بالميدالية الذهبية تحت وزن 53 كيلو جرامًا.





- ما هي أصعب مباراة واجهتك في بطولة الأرجنتين؟ المباريات كلها كانت قوية جدًا، لأن الـ8 لاعبين المنافسين كان يوجد بينهم 6 أبطال كأس عالم، وأخذت كل مباراة على حدة لأركز في الفوز.

- ما هو إحساسك وشعورك عندما تأهلتي للمباراة النهائية؟ كنت سعيدة جدًا، وكانت من أسعد اللحظات في حياتي، والحمد لله إن قدرت أرفع علم بلدي وأشرف مصر.





- من هو أول شخص تحدثتي معه فور فوزك بالبطولة؟ كلمت والدتي وكانت سعيدة وفخورة جدًا.

- من الذي استقبلك فور وصولك مطار القاهرة؟ المؤسسة العسكرية استقبلتني بالمطار، وكان من ضمن الحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووالدي ووالدتي، ومدربي وكل أهلي وأقاربي وأصدقائي، وأشكرهم جدًا.



