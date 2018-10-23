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"حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23 أكتوبر2018"

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:50 ص
حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 23 أكتوبر2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك
وحظك اليوم لبرج (برج السّرطان - من 22 یونیو الی 22 يولیو) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج السّرطان:
كل ما تقوم بعمله حاليًا يتم على الفور وعلى أكمل وجه. كل شخص تتعامل معه من أصدقاء أو معارف أو زملاء بالعمل معجبون بحماسك وموهبتك في التعامل مع الأمور من الجانب الجيد وقدرتك على أداء كل شيء بكفاءة، مما يزيد من ثقتك بنفسك بدرجة عالية. احرص على تبادل هذا الإعجاب بنفس القدر وأن لا تنتابك النرجسية، فمتى ساءت الأمور وصارت بالعكس ، فإنك ستحتاج إلى ذلك الدعم والمعاملة. 
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