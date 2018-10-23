إحباط 111 عملية تهريب وحجز بضائع مهربة تناهز 3 مليارات

تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري، من إحباط 111 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بـمليارين و809 ألاف و937 دينارا.





كما أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها الإثنين، أنه تم إلقاء القبض على 5 عناصر تكفيرية مفتش عنها، من أجل تورطها في قضايا ذات صبغة إرهابية، وإيقاف 13 عنصرا تكفيريا مشتبه فيها بالإنتماء إلى تنظيم إرهابي، وايقاف 13 عنصرا تكفيريا مشتبه فيها بالانتماء الى تنظيم إرهابي، بالإضافة الى القبض على 1343 مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام.





وأوردت أنه تم حجز 8 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و2 خراطيش صيد من نفس العيار ممسوكة بدون رخصة، الى جانب حجز 50 قطعة من مخدر من القنب الهندي "الزطلة" و509 أقراص مخدرة وكمية من مخدر الكوكايين قيمتها المالية 36 ألفا و951 دينارا.





وأضافت أنه تم كذلك حجز 8860 علبة جعة و166 قارورة خمر قيمتها المالية 19 ألفا و48 دينارا، وحجز 105 سيارة وشاحنة مفتش عنها.





وأكدت أنه تم إحباط 8 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 17 مجتازا، بالإضافة الى إحباط 4 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة، وإلقاء القبض على 30 مجتازا.