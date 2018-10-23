نائب محافظ البحيرة لـ"الرياضيين": عليكم وضع المنافسات العالمية نصب أعينكم لرفع اسم مصر (فيديو)

أعربت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، عن سعادتها لحصول اللاعبة ياسمينا نصر الجويلي، على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبه الكاراتيه وزن 54 كيلو في بطوله الشباب المقامة بالأرجنتين أوليمبياد 2018.



ووجهت نائب محافظ البحيرة، رسالة للشباب الممارسين للرياضة، قائلة: عليكم وضع المنافسات العالمية نصب أعينكم لرفع اسم وعلم مصر وسط دول العالم، كما فعلت ياسمينا ورفعت اسم مصر في الأرجنتين وسترفع رأسنا أكثر في طوكيو 2020.



كان قد أعلن اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إطلاق اسم اللاعبة علي على صالة الأنشطة بمركز شباب الحجناية، وذلك تكريما وتشجيعا لها على الاستمرار في مواصله تفوقها الرياضي ورفع راية مصر عالية في المحافل الدولية والعالمية وأن تكون مثالا يحتذي به لأقرانها كما حثها على تحقيق التفوق العلمي والدراسي بجانب تفوقها الرياضي.



واللاعبة "ياسمين" ابنة قرية الحجناية التابعة مركز دمنهور ذات الـ 17 عاما، طالبه في الصف الثاني الثانوي، حصلت على بطوله البحر الأبيض المتوسط بالمغرب عام 2017، وكانت تلعب ضمن صفوف مركز شباب الحجناية تحت قيادة المدرب الشاب محمد الجوهري، الذي وضع البطلة على الطريق الصحيح، واستطاعت حينها الحصول على ذهبية بطولة "البحر المتوسط" بالمغرب، قبل أن تنتقل للمؤسسة العسكرية بالسويس.