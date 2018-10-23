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محافظ البحيرة لـ"ياسمين" بطلة ذهبية الأرجنتين: "شرفتينا وأصبحتي رمزا لشباب مصر" (فيديو)

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 03:59 ص
محافظ البحيرة لـياسمين بطلة ذهبية الأرجنتين: شرفتينا وأصبحتي رمزا لشباب مصر (فيديو)
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إسلام أمين
 
وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، كلمة للاعبة ياسمين نصر الجويلي، الحاصلة على المركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه وزن 54 كيلو في بطوله الشباب المقامة بالأرجنتين أوليمبياد 2018، قائلا: شكرا بإسم كل أهل البحيرة، أنتي شرفتي بلدك ومثلتيها تمثيلا مشرفا، وأنتظر منك الميدالية القادمة في عام 2020 القادم لاستكمال ما تقدمة إلي مصر، وأنتي أصبحتي رمزًا لكل شباب مصر، وأتمني أن كل شباب محافظة يحذوا حذو اللاعبة ياسمين الجويلي.

وأعلن محافظ البحيرة، إطلاق اسم اللاعبة علي على صالة الأنشطة بمركز شباب الحجناية، وذلك تكريما وتشجيعا لها على الاستمرار في مواصله تفوقها الرياضي ورفع راية مصر عالية في المحافل الدولية والعالمية وأن تكون مثالا يحتذي به لأقرانها كما حثها على تحقيق التفوق العلمي والدراسي بجانب تفوقها الرياضي.

واللاعبة "ياسمين" ابنة قرية الحجناية بمركز دمنهور، وتبلغ من العمر 17 عاما، في الصف الثاني الثانوي، حصلت على بطولة البحر الأبيض المتوسط بالمغرب عام 2017، وكانت تلعب ضمن صفوف مركز شباب الحجناية تحت قيادة المدرب الشاب محمد الجوهري، الذي وضع البطلة على الطريق الصحيح، واستطاعت حينها الحصول على ذهبية بطولة "البحر المتوسط" بالمغرب، قبل أن تنتقل للمؤسسة العسكرية بالسويس.
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