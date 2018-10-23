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عاجل.. الحكومة تكشف رسميا سبب أزمة "البطاطس" وموعد انخفاض سعرها (فيديو)

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:29 ص
عاجل.. الحكومة تكشف رسميا سبب أزمة البطاطس وموعد انخفاض سعرها (فيديو)
أزمة البطاطس
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كشف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أحمد عبد الدايم، عن سبب ارتفاع أسعار البطاطس خلال الفترة الجارية في السوق المصرية، وخاصة بعد شكوى الكثير من المواطنين بأن سعر الكيلو قد وصل إلى 15 جنيها.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، أن البطاطس التي تم تخزينها ليست بالكمية الكبيرة، ولكنها ساعدت في العجز الموجود بالسوق المصرية، مما ساهم في ارتفاع الأسعار بسبب العرض والطلب.

وأكد أن أسعار البطاطس ستنخفض خلال الفترة المقبلة، ومع اقتراب نزول العورة الجديدة من البطاطس منتصف شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه ستجري لجان مرور على الثلاجات للتأكد من عدم تواجد بطاطس مخزنة في الثلاجات خلال الفترة المقبلة،  لمنع احتكار البطاطس في السوق المصرية.

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