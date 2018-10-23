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حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23/10/2018 فى مصر والدول العربية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23/10/2018 فى مصر والدول العربية
الطقس
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نقدم توقعات حالة الطقس فى مصر وبعض الدول العربية، اليوم الثلاثاء، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره.
 
حالة الطقس اليوم فى مصر 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة. 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية. 
 
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نهاراً:
تعاود درجات الحرارة ارتفاعها لتتجاوز مُعدلاتها المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بقليل. 
وتسود أجواء خريفية معتدلة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة. 
وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة. 

في خليج العقبة: 
- الرياح جنوبية، خفيفة السرعة. 
 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم). 
 - درجة حرارة سطح مياه البحر: 26 درجة مئوية.  
 
ليلاً:
ترتفع درجات الحرارة مقارنة بالليالي الماضية، كما وتظهر كميات من السُحب المتوسطة والعالية.
 
وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.     
 
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يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، وحاراً نسبياً بوجه عام، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
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