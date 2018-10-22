ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

11 محترفا في صفوف الفراعنة استعدادا لتونس

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:34 م
11 محترفا في صفوف الفراعنة استعدادا لتونس
طباعة
محمد الصو
 

أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أسماء 11 لاعبا محترفا في الخارج للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني استعدادا للقاء تونس يوم 16 نوفمبر المقبل في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية

وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:

أحمد المحمدي ( أستون فيلا الإنجليزي ) ، أحمد حجازي ( وست بروميتش الإنجليزي ) ، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) ، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )، محمود حسن (تريزيجيه) ( قاسم باشا التركي )، عمرو وردة ( باوك اليوناني )، محمد عواد ( الوحدة السعودي )، سام مرسي ( ويجان أتلتيك الإنجليزي ) ، حسين الشحات ( العين الإماراتي ) ، علي غزال ( فانكوفر الكندي )، عمرو طارق ( اورلاندو سيتي الأمريكي ).

المزيد عن: مدرب مصر مباراة تونس تونس ومصر الفراعنة أجيري
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تأثر الدوري الإسباني بغياب رونالدو ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
آيك أثينا - اليونان
-
x
18:55
-
بايرن ميونيخ - ألمانيا
يونج بويز - سويسرا
-
x
18:55
-
فالنسيا - أسبانيا
أياكس أمستردام - هولندا
-
x
21:00
-
بنفيكا - البرتغال
مانشستر يونايتد - إنجلترا
-
x
21:00
-
يوفنتوس - إيطاليا
شاختار دونيتسك - أوكرانيا
-
x
21:00
-
مانشستر سيتي - إنجلترا
روما - إيطاليا
-
x
21:00
-
سسكا موسكو - روسيا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
21:00
-
فيكتوريا بلزن - التشيك
هوفنهايم - ألمانيا
-
x
21:00
-
ليون - فرنسا
دوري أبطال آسيا 2018
بیرسبولیس - إيران
-
x
17:00
-
السد - قطر
دوري أبطال أفريقيا 2018
وفاق رياضي سطيف - الجزائر
-
x
18:00
-
الأهلي - مصر
الترجي الرياضي - تونس
-
x
21:00
-
بريميرو دي اوجوستو - أنغولا
كأس مصر
الإسماعيلي
-
x
15:00
-
المقاولون العرب
الزمالك
-
x
18:00
-
الانتاج الحربي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/23/2018 12:11:32 AM