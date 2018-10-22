11 محترفا في صفوف الفراعنة استعدادا لتونس





أعلن خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أسماء 11 لاعبا محترفا في الخارج للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني استعدادا للقاء تونس يوم 16 نوفمبر المقبل في الجولة قبل الأخيرة لتصفيات المجموعة العاشرة المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية





وجاءت قائمة المحترفين كالآتي:





أحمد المحمدي ( أستون فيلا الإنجليزي ) ، أحمد حجازي ( وست بروميتش الإنجليزي ) ، محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) ، محمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي )، محمود حسن (تريزيجيه) ( قاسم باشا التركي )، عمرو وردة ( باوك اليوناني )، محمد عواد ( الوحدة السعودي )، سام مرسي ( ويجان أتلتيك الإنجليزي ) ، حسين الشحات ( العين الإماراتي ) ، علي غزال ( فانكوفر الكندي )، عمرو طارق ( اورلاندو سيتي الأمريكي ).



