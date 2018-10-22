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حفيد حسن البنا يعترف بإقامة علاقة غير شرعية مع امرأتين

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:34 م
حفيد حسن البنا يعترف بإقامة علاقة غير شرعية مع امرأتين
طارق رمضان
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وكالات
 

 

كشفت شبكة "سكاى نيوز عربية" أن طارق رمضان، حفيد حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، اعترف اليوم بإقامة علاقات غير شرعية بالتراضى مع امرأتين اتهمتاه بالاغتصاب.

 

وقالت الشبكة إن إيمانويل مارسينيى محامى رمضان، بعد جلسة بمحكمة فى باريس استمرت ساعتين، أكد أن الرسائل النصية المتبادلة بين رمضان والمرأتين تثبت كذب المدعيتين، وأن العلاقات تمت بالتراضي.

 

وأضاف أنه تقدم بطلب رابع للإفراج عن موكله المسجون فى فرنسا، منذ اتهامه فى 2 فبراير الماضى باغتصاب امرأتين.

 

وأعلن أنه سيتقدم لاحقا بشكوى بتهمة البلاغ الكيدي، وفى المقابل، أكد محامى إحدى المرأتين أن رمضان يكذب منذ 11 شهرا.

 

وأوضحت الشبكة أن رمضان البالغ من العمر 56 عاما، اضطر إلى الاعتراف بعدما تم الكشف عن مئات الرسائل الهاتفية القصيرة.

 

وكانت امرأة ثالثة قد انضمت إلى قائمة المدعيات على رمضان فى مارس الماضي، وأكدت أنها تعرضت للاغتصاب 9 مرات من قبله فى فرنسا ولندن وبروكسل بين عامى 2013 و2014، واتهمته امرأة رابعة باغتصابها فى جينيف.

 

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