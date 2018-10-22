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355 فرقة طبية للقضاء على فيروس سي بدمياط

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:27 م
355 فرقة طبية للقضاء على فيروس سي بدمياط
صورة أرشيفية
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هند الشيال
 
قررت الدكتورة منال عوض ميخائيل، محافظ دمياط، زيادة عدد الفرق في مبادرة ١٠٠ مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض الغير سارية، ليصلوا إلى 355 فريق بعد أن كانوا 324 فريق بإجمالي 1065 عضو، تيسيرًا علي المواطنين.

كما تم التحرك بفرق متنقلة الي بعض المناطق مثل كفر تقي الدين بمدينة بالزرقاء، ومدينة الاثاث، وتم مسح وكشف والتحاليل علي جميع العاملين بالمدينة.

وتم التوجه أيضًا إلى جمعية الصيادين بمدينة عزبة البرج لإتمام إجراءات الفحص للصيادين، كما تم زيادة عدد النقاط من ٩٠ نقطة إلى ٩٣ نقطة.
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